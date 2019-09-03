В Набережных Челнах из школы эвакуировали 540 детей

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-03T16:45:43+03:00

Администрация учреждения экстренно эвакуировала всех из здания еще до приезда огнеборцев. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Также из здания был выведен и персонал образовательного учреждения

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В Набережных Челнах из школы эвакуировали 565 человек, из них 540 детей. Причина тому – сработавшая пожарная сигнализация.

Сообщение о тревоге в школе №5 в поселке ГЭС поступило пожарным после полудня. Прибыв на месте они выяснили, что сигнализация сработала из-за того, что кто-то из детей нажал кнопку извещателя. Еще до того как приехали пожарные и была установлена причина сработки, администрация школы экстренно вывела всех из здания на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU