В Набережных Челнах из школы эвакуировали 540 детей
В Набережных Челнах из школы эвакуировали 565 человек, из них 540 детей. Причина тому – сработавшая пожарная сигнализация.
Сообщение о тревоге в школе №5 в поселке ГЭС поступило пожарным после полудня. Прибыв на месте они выяснили, что сигнализация сработала из-за того, что кто-то из детей нажал кнопку извещателя. Еще до того как приехали пожарные и была установлена причина сработки, администрация школы экстренно вывела всех из здания на улицу.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»