СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-03T18:56:51+03:00

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Сегодня, 3 сентября, в соцсетях появилось видео, как три самца павлина свободно разгуливают по улице Павлюхина возле дома №85 в Казани. Они бродили небольшой стайкой возле деревьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/729868" frameborder="0"></iframe> В Казани рядом с зоопарком по улице гуляли три павлина.соцсети

Попытка уточнить принадлежность экзотических птиц городскому зоопарку, который находится неподалеку, у корреспондентов "Комсомолки" пока увенчалась успехом: пресс-секретарь ответить на вопрос: "Как птицы оказались на улице?" так и не смогла.

Почему на воле расхаживали птицы, за которых из бюджета города были выплачены не маленькие деньги, на данный момент неизвестно.

Отметим, что это не первый «побег» павлинов из казанского зоопарка. Их также выдели гуляющими за его пределами на улице и в сентябре прошлого года.

Напомним, что такие птицы, могут от недосмотра пострадать или погибнуть. Так, летом 2018 года бродячая собака загрызла лебедя Одиллию в казанском парке Черное озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU