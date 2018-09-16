Из казанского зоопарка сбежали павлины
Птицы бегали недалеко от проезжей части
Фото: скриншот.
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Увидеть на улице голубей, ворон или воробьев для жителей Казани дело обычное. А вот павлины дело другое. Впрочем, накануне недалеко от казанского зоопарка горожане наблюдали бегающих вдоль дороги павлинов, кторые сбежали из зооботсада.
Видео "беглецов" сразу же появились в соцсетях. Автор одного из роликов называет птиц "бунтарями". К слову, павлины вели себя вполне адекватно, под машины не бросались.
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