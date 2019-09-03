2019-09-03T13:45:07+03:00
Происшествия

Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в Набережных Челнах

Подозреваемый задержан и свою вину признал, но лишь частично
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Подросток попытался отобрать у напавшего нож.Подросток попытался отобрать у напавшего нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Следователи республики раскрыли подробности убийства 17-летнего подростка возле ДК КАМАЗ в Набережных Челнах, которое произошло в 19.00 в понедельник, 2 сентября.

По версии правоохранителей, все началось с того, что возле ДК во время прогулки 29-летний мужчина поссорился с компанией подростков. Численный перевес оказался на стороне молодежи, и оказавшийся в меньшинстве мужчина поспешил домой. Там он прихватил биту и нож, а после вернулся на улицу.

Увидев, что их мужчина вернулся не с пустыми руками, 17-летний подросток, из той самой компании, попытался отобрать у него нож, но получил удар лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Вину подозреваемый признал частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
В Казани автомобиль сбил 12-летнюю школьницу, которая только вышла из автобуса
Замглавы Минсвязи Татарстана Тимур Зарипов освобожден от своей должности
В Чебоксарах женщину будут судить за убийство бутылкой
"Рубин" арендовал полузащитника "Спартака"
На портале Госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
В Марий Эл на улице нашли двухлетнюю девочку
В Казани жителей ряда домов Кировского района почти на сутки оставят без воды
Президент Татарстана Рустам Минниханов «перевернул календарь» на 3 сентября
Мэрия раздаст казанцам две тысячи саженцев кедра
В Казани КАМАЗ отбросил легковушку на столб, пострадал пассажир
В Набережных Челнах зарезали 17-летнего подростка
В Татарстане иномарка сбила корову