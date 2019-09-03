Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-03T13:45:07+03:00

Подозреваемый задержан и свою вину признал, но лишь частично

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Следователи республики раскрыли подробности убийства 17-летнего подростка возле ДК КАМАЗ в Набережных Челнах, которое произошло в 19.00 в понедельник, 2 сентября.

По версии правоохранителей, все началось с того, что возле ДК во время прогулки 29-летний мужчина поссорился с компанией подростков. Численный перевес оказался на стороне молодежи, и оказавшийся в меньшинстве мужчина поспешил домой. Там он прихватил биту и нож, а после вернулся на улицу.

Увидев, что их мужчина вернулся не с пустыми руками, 17-летний подросток, из той самой компании, попытался отобрать у него нож, но получил удар лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Вину подозреваемый признал частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU