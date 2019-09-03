В Набережных Челнах зарезали 17-летнего подростка
Разборки между двумя молодыми людьми возле ДК КАМАЗ в Набережных Челнах произошли в 20.00 в понедельник, 2 сентября. По предварительным данным, там договорились встретиться двое молодых людей. Между ними был конфликт, и они собирались выяснить отношения. Но во время встречи между ними вспыхнула драка. 29-летний мужчина выхватил нож, а его 17-летний оппонент попытался его отобрать. Но в какой-то момент он получил удар ножом в грудь.
Ранение оказалось смертельным. Подросток скончался на месте, не дождавшись медиков.
Злоумышленник задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU
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