Несмотря на рекомендации Минобразования Татарстана, День знаний в школах Казани пройдет 2 сентября

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-26T12:39:54+03:00

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Стало известно, что День знаний в школах Казани пройдет все-таки в понедельник, 2 сентября. Об этом стало известно на еженедельной планерке в мэрии города.

Ранее министр образование республики Рафис Бурганов рекомендовал школам провести торжественные линейки в воскресенье, 1 сентября. Свою позицию он аргументировал тем, что только в выходной родители смогли бы прийти со своим ребенком в школу и провести с ним весь праздничный день.

ИСТОЧНИК KP.RU