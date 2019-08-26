Несмотря на рекомендации Минобразования Татарстана, День знаний в школах Казани пройдет 2 сентября
Так, новый учебный год начнется с понедельника
Ранее министр образование республики Рафис Бурганов рекомендовал школам провести торжественные линейки в воскресенье, 1 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что День знаний в школах Казани пройдет все-таки в понедельник, 2 сентября. Об этом стало известно на еженедельной планерке в мэрии города.
Ранее министр образование республики Рафис Бурганов рекомендовал школам провести торжественные линейки в воскресенье, 1 сентября. Свою позицию он аргументировал тем, что только в выходной родители смогли бы прийти со своим ребенком в школу и провести с ним весь праздничный день.
ИСТОЧНИК KP.RU