2019-08-13T16:02:57+03:00
Общество

День знаний-2019 в школах Татарстана могут не перенести на 2 сентября

С соответствующей рекомендацией обратилось Минобранауки республики
Алина ГАБДУЛИНА
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В воскресенье родители смогли бы прийти на праздник вместе с детьми, чего они не смогут сделать в понедельникВ воскресенье родители смогли бы прийти на праздник вместе с детьми, чего они не смогут сделать в понедельникФото: Иван МАКЕЕВ
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День знаний-2019 выпадает на воскресенье. В связи с этим многие школы Татарстана планировали перенести праздничные линейки на 2 сентября (понедельник). Однако глава Минобразования республики Рафис Бурганов порекомендовал этого не делать.

В частности, в своем интервью Тaтap-инфoрм министр отметил, что в воскресенье родители смогли бы прийти на праздник вместе со своими детьми, чего большинство из них не сможет сделать в понедельник.

- Поэтому не хочется лишать детей возможности провести этот праздник вместе с родителями, – считает Бурганов.

Это, по мнению главы Минобрнауки Татарстана, будет хорошим зарядом на весь учебный год

А те учителя, которые будут проводить уроки 1 сентября (воскресенье), после обязательно получат один день отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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