2019-08-20T18:29:35+03:00
Общество

На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей

Работы пройдут на участке протяженностью 3,66 километра.
Поделиться:
Завершить капремонт планируют в ноябре.Завершить капремонт планируют в ноябре.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнекамске капитально отремонтируют улицу Чистопольская. Работы пройдут на участке от индустриального парка «Пионер» до начала автодороги Южная протяженностью 3,66 километра.

В ходе ремонта на площади 42 тысячи квадратных метров уложат новый слой асфальтобетонного покрытия, устроят 5 новых дождеприемных колодцев, 18 погонных метров искусственной неровности, новые тротуары. Также установят 136 дорожных знаков, барьерные и перильные ограждения, нанесут разметку.

На данный момент полностью уложены нижний и выравнивающий слои покрытия, устанавливается бортовой камень. Кроме того, обустроено транспортное «Кольцо».

Завершить капремонт планируют в ноябре. Стоимость работ составляет 95 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 86 миллионов 400 тысяч, сообщили в пресс-службе министерстве транспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона
В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий
К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди
Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»
Жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек
Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать
Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон
Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"
Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане