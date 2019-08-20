На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-20T18:29:35+03:00

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнекамске капитально отремонтируют улицу Чистопольская. Работы пройдут на участке от индустриального парка «Пионер» до начала автодороги Южная протяженностью 3,66 километра.

В ходе ремонта на площади 42 тысячи квадратных метров уложат новый слой асфальтобетонного покрытия, устроят 5 новых дождеприемных колодцев, 18 погонных метров искусственной неровности, новые тротуары. Также установят 136 дорожных знаков, барьерные и перильные ограждения, нанесут разметку.

На данный момент полностью уложены нижний и выравнивающий слои покрытия, устанавливается бортовой камень. Кроме того, обустроено транспортное «Кольцо».

Завершить капремонт планируют в ноябре. Стоимость работ составляет 95 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 86 миллионов 400 тысяч, сообщили в пресс-службе министерстве транспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU