Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-16T19:39:39+03:00

Он зарезал мужчину и сбросил его тело в подвал

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В Агрызе суд признал виновным в убийстве 29-летнего Алексея Крылова. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Срок Крылов получил за то, что 10 мая расправился с отчимом своей подруги. Накануне он после отбытия административного ареста пришел отметить свое освобождение к сожительнице.

Пока женщина была на работе, он выпивал с ее 53-летним отчимом, а после поссорились. Крылов обиделся на просьбу не курить на сеновале, и схватился за нож. После расправы он сбросил тело погибшего в подпол и закрыл его ковром. Когда с работы пришла его подруга, то Крылов напал и на нее - обещал убить. Женщина сбежала. Она вызвала полицейских и ее сожителя снова забрали в отдел.

К слову, тело отчима женщина нашла лишь 11 мая, когда ее мать забеспокоилась исчезновением своего мужа. Эксперты насчитали на теле убитого 17 ножевых ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU