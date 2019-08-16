2019-08-16T19:39:39+03:00
Происшествия

Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги

Он зарезал мужчину и сбросил его тело в подвал
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Эксперты насчитали на теле убитого 17 ножевых ранений.Эксперты насчитали на теле убитого 17 ножевых ранений.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Агрызе суд признал виновным в убийстве 29-летнего Алексея Крылова. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Срок Крылов получил за то, что 10 мая расправился с отчимом своей подруги. Накануне он после отбытия административного ареста пришел отметить свое освобождение к сожительнице.

Пока женщина была на работе, он выпивал с ее 53-летним отчимом, а после поссорились. Крылов обиделся на просьбу не курить на сеновале, и схватился за нож. После расправы он сбросил тело погибшего в подпол и закрыл его ковром. Когда с работы пришла его подруга, то Крылов напал и на нее - обещал убить. Женщина сбежала. Она вызвала полицейских и ее сожителя снова забрали в отдел.

К слову, тело отчима женщина нашла лишь 11 мая, когда ее мать забеспокоилась исчезновением своего мужа. Эксперты насчитали на теле убитого 17 ножевых ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»
В Татарстане два подростка с битой напали на бизнесмена в его же квартире
«Зенит-Казань» проведет два предсезонных турнира
В Татарстане поймали международную группу мошенников, которые обчищали пенсионерок
К 100-летию ТАССР в Казани возведут Соборную мечеть
В Татарстане отчима, насиловавшего пасынка в течение 7 лет, приговорили к колонии строгого режима
На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака
В Марий Эл иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в Казани: в арендном жилье нуждаются порядка 7 миллионов россиян
Активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных
В Марий Эл в аварии пострадали мать и ее пятилетняя дочь
В Казани состоится предпремьерный показ фильма «Эбигейл»
В эту субботу, а также воскресенье, ряд домов Казани оставят без света
В Казани мужчина попытался потушить три автомобиля и попал в больницу
Worldskills 2019 в Казани: МТС обеспечила 100% покрытие «Казань Экспо» высокоскоростным мобильным интернетом
В Казани часть набережной озера Кабан на время закрыли для посетителей
В Татарстане во время пожара пенсионерка получила ожоги 80% тела
В Чебоксарах 18-летнего студента будут судить за смертельное избиение бездомного
В Казани реклама с «голой официанткой» признана сексистской
Андрей Макаревич вместе с Ильсуром Метшиным покрасили стены дома Беркутова в Казани
Ирина Салтыкова за 600 тысяч рублей выступит в Новочебоксарске на Дне города-2019