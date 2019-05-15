В Татарстане мужчина зарезал отчима подруги, скинул тело в погреб и прикрыл ковром

15 Май 13:11 2019-05-15T13:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападение на 53-летнего жителя Агрыза произошло 10 мая. В этот день к погибшему домой пришел 29-летний сожитель его падчерицы. Молодой человек решил отметить свое освобождение от административного ареста. За решетку он попал за побои, вот после освобождения прихватил спиртное и пришел домой к подруге, пока она была на работе.

Во время пьянки мужчины поссорились. Хозяин сделал замечание гостю за курение на сеновале, а тот набросился на него с ножом. После расправы он сбросил тело погибшего в подпол и закрыл его ковром. Когда с работы пришла подруга, то злоумышленник пообещал ее убить, и женщина сбежала. Она вызвала полицейских и ее сожителя забрали в отдел.

Тело отчима она нашла 11 мая, когда ее мать забеспокоилась исчезновением своего мужа. Эксперты насчитали на теле погибшего 17-ть ножевых ранений.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Суд на время следствия взял подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU