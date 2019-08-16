В Казани реклама с «голой официанткой» признана сексистской

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-16T12:07:56+03:00

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«ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки», - гласила реклама на фасаде гостинично-развлекательного комплекса «Корстон» в Казани. Горожане пожаловались на баннер в управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана.

Дело в том, что из-за разных размеров шрифта в глаза бросалась фраза «Голая официантка готова на многое». В УФАС такой маркетинговый ход не оценили, а рекламу в итоге даже признали сексистской.

- Несовместимое с профессией официантки и услугами общественного питания словосочетание провоцирующего характера было использовано именно с целью эксплуатации интереса потребителей к сексу, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас баннер потребовали демонтировать, кроме того решается вопрос о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU