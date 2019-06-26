В Казани из-за «официантки, готовой на многое…» возбудили дело

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-26T12:07:04+03:00

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Рекламный баннер на фасаде ГТРК «Корстон-Казань» возмутил жителей столицы Татарстана.

Они посчитали текст на нем: «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки», оскорбительным, а также унижающим честь и достоинство женщины. Горожане отправили многочисленные жалобы в Антимонопольную службу (УФАС) Татарстана с просьбой разобраться с неоднозначной вывеской.

Там ее сочли как нарушающую сразу несколько норм законодательства о рекламе. Среди них: использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Кроме того, по мнению членов экспертного совета при татарстанском УФАС, данная реклама является непристойной и носящей интимный характер.

Также, внимание проезжающих мимо автомобилистов привлекают слова, набранные крупным шрифтом, а они звучат как «ГОЛАЯ ОФИЦИАНТКА» и совсем не как «ГОЛАЯ правда».

- По данному факту было возбуждено дело за нарушение сразу несколько статей закона о рекламе. Его материалы рассмотрят в середине июля, - сообщили в УФАС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU