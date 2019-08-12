Жительница Татарстана «выиграла» в биржевых торгах, но на самом деле потеряла 1,83 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-12T16:44:42+03:00

Женщина решила снять деньги, но ее начали заставлять заплатить налоги и сборы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Татарстане в полицию обратилась 39-летняя жительница села Бетьки. Женщина сообщила, что выиграла на бирже 30 тысяч долларов США, однако при этом лишилась более 1,83 миллиона рублей.

По словам сельчанки, в середине апреля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из торговых платформ. Мужчина предложил ей поучаствовать в торгах на бирже – продавать и покупать драгоценные металлы, а также валюту.

Женщина согласилась и прошла на сайте компании личный кабинет, к которому привязала свои паспортные данные и реквизиты банковских карт.

Она сделала несколько переводов на свой счет и спустя несколько месяцев узнала, что заработала около 30 тысяч долларов США. Женщина решила снять деньги, но для этого надо было активировать счет, оплатить страховку, налоги и другие взносы. В итоге доверчивая женщина перевела на счета аферистов те самые почти 2 миллиона рублей.

- В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU