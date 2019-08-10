Жительница Казани хотела стать игроком на бирже, но даже без торгов лишилась 438 тысяч рублей
58-летняя жительница Казани обратилась в полицию, сообщив, что ее обманули. По ее словам, в июле в одной из соцсетей она перешла по ссылке рекламы о заработке на биржевом рынке.
Женщина зарегистрировалась, а после ей позвонила девушка – «старший менеджер по работе с клиентами». Она сообщила жительнице Казани, что для активации автоматической системы торговле на сайте компании ей нужно пройти еще одну регистрацию.
Спустя время горожанке позвонил уже мужчина – «аналитик компании». Она сказал, что он будет руководить сделками женщины. Для этого по словам афериста нужно было перевести деньги на ее торговый счет на том самом сайте.
Поверив в скорую прибыль, жительница Казани перевела туда более 438 тысяч рублей. Вот только когда она захотела получить дивиденды, «представители компании» перестали отвечать на звонки.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU