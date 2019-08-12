На День республики Татарстан-2019 в Набережных Челнах выступит A’STUDIO
Концерт состоится на майдане парка «Прибрежный» 30 августа
Жителей Набережных Челнов с днем республики поздравит группа A'STUDIOФото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Стало известно, кто станет хедлайнерами концерта в Набережных Челнах в День республики Татарстан-2019. Так, 30 августа на майдане парка «Прибрежный» выступил группа A’STUDIO.
Напомним, 10 августа, в День строителя, порядка 36 тысяч жителей татарстанского автограда посетили концерт, на котором выступили звезды татарской эстрады, Хор Турецкого и FEDUK.
ИСТОЧНИК KP.RU