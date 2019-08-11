На концерт в честь Дня строителя - 2019 в Набережных Челнах пришло порядка 36 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-11T16:02:53+03:00

Для них на майдане выступили артисты татарской эстрады, хор Турецкого и Feduk

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В субботу, 10 августа, в Набережных Челнах в размахом отметили День строителя. Главным подарком для горожан стал концерт, который состоялся на майдане парка “Прибрежный”. Его хедлайнерами стали хор Турецкого и Feduk.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Сейчас же стало известно, что концерт, несмотря на непогоду, посетило порядка 36 тысяч человек. После выступления звезд они смогли насладится фаер шоу и салютом.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

ИСТОЧНИК KP.RU