На концерт в честь Дня строителя - 2019 в Набережных Челнах пришло порядка 36 тысяч человек
Для них на майдане выступили артисты татарской эстрады, хор Турецкого и Feduk
Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
Изменить размер текста:
В субботу, 10 августа, в Набережных Челнах в размахом отметили День строителя. Главным подарком для горожан стал концерт, который состоялся на майдане парка “Прибрежный”. Его хедлайнерами стали хор Турецкого и Feduk.
Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
Сейчас же стало известно, что концерт, несмотря на непогоду, посетило порядка 36 тысяч человек. После выступления звезд они смогли насладится фаер шоу и салютом.
Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
ИСТОЧНИК KP.RU