2019-08-11T18:48:24+03:00
Общество

В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества на трассе М-7

Движение в обе стороны там также восстановлено
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества из автоцистерны, которая перевозила тригонокс из Бельгии. Напомним, груз направлялся в город Старлитамак, когда из-за поломки холодильной установки водитель тягача вынужден был остановиться в районе деревни Званка Пестречинского района. Вещество начало испаряться.

На место оперативно прибыли пожарные, спасатели и врачи. Никто не пострадал, угрозы населению также нет.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Сейчас движение на участке восстановлено в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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