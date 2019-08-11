В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества на трассе М-7
Движение в обе стороны там также восстановлено
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Изменить размер текста:
В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества из автоцистерны, которая перевозила тригонокс из Бельгии. Напомним, груз направлялся в город Старлитамак, когда из-за поломки холодильной установки водитель тягача вынужден был остановиться в районе деревни Званка Пестречинского района. Вещество начало испаряться.
На место оперативно прибыли пожарные, спасатели и врачи. Никто не пострадал, угрозы населению также нет.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Сейчас движение на участке восстановлено в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU