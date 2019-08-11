В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества на трассе М-7

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-11T18:48:24+03:00

Движение в обе стороны там также восстановлено

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В Татарстане ликвидировали утечку опасного вещества из автоцистерны, которая перевозила тригонокс из Бельгии. Напомним, груз направлялся в город Старлитамак, когда из-за поломки холодильной установки водитель тягача вынужден был остановиться в районе деревни Званка Пестречинского района. Вещество начало испаряться.

На место оперативно прибыли пожарные, спасатели и врачи. Никто не пострадал, угрозы населению также нет.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Сейчас движение на участке восстановлено в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU