2019-08-11T14:33:57+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за утечки опасного вещества перекрыт участок дороги на трассе М7

На месте уже работают пожарные, спасатели и медики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В районе деревни Званка Пестречинского района Татарстана на 829 километре перекрыта трасса М7. Причина этого - утечка опасного вещества из автоцистерны, которая перевозила тригонокс из Бельгии. Груз направлялся в город Старлитамак в Башкортостане.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Известно, что в воскресенье, 11 августа, в 10.59 на дороге остановилась автоцистерна, из-за поломки холодильной установки произошла утечка тригонокса в виде испарения. Тягач был отцеплен от автоцистерны и перевезен на безопасное расстояние.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- На место убыла опергруппа Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчет ПСЧ-126, дежурная смена спасателей, медики, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Пострадавших и погибших нет. Угрозы населению - тоже. Во избежание пробки организован объезд участка.

Отметим, что тригонокс - бесцветная жидкость, которая при попадании на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. А при попадании в организм они действуют на центральную нервную систему. Кроме того, вещество является пожаровзрывоопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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