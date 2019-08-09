После гибели 20% пчел в Чувашии пересчитают пасеки и оформят им паспорта

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-09T19:36:20+03:00

После создания списка пчеловодов будут заранее извещать об обработке полей удобрениями и гербицидами Фото: Олег УКЛАДОВ

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Летом 2019 года многие региона Поволжья коснулась проблема массовой гибели пчел. Чувашия в этот список себя не включает, но и здесь погибло порядка 20% насекомых. В связи с этим, все пасеки в республике пересчитают и оформят им паспорта. Такое решение было принято в Минсельхозе региона во время совещания по вопросам развития пчеловодства.

Созданием базы пасек займутся Госветслужба и Минсельхоз Чувашии. Работы должны быть закончены к концу текущего года.

Отметим, что основная гибель пчел произошла из-за несвоевременного оповещения пасечников об обработке полей удобрениями и гербицидами. После создания списка пчеловодов будут извещать об этом заранее.

Напомним, ранее пасечники Чувашии жаловались на фермеров замминистру местного сельского хозяйства Денису Паспекову.

ИСТОЧНИК KP.RU