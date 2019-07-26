2019-07-26T15:31:35+03:00
Общество

Пчеловоды Чувашии пожаловали Минсельхозу региона на фермеров

Они заявили, что в массовой гибели пчел виноваты пестициды, которыми обрабатывались посевы медоносов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минсельхоза ЧуващииФото: пресс-служба Минсельхоза Чуващии
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Замминистра сельского хозяйства Чувашии Денис Паспеков побывал в деревне Красная Горка Цивильского района, где встретился с местными пчеловодами. Последние пожаловались на фермеров, из-за которых, якобы, умирают пчелы.

На начало июля в разных пчелосемьях на пасеках в зависимости от их местоположения, фиксировалась гибель до 20 % насекомых. Пчеловоды отметили, что фермеры района, проводя обработку посевов медоносов в период их цветения, не предупреждают их заблаговременно.

Однако применение пестицидов при возделывании сельскохозкультур - неотъемлемый технологический прием, направленный на предотвращение потерь урожая от вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков. Поэтому отказаться от их использования невозможно.

- В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, Министерством сельского хозяйства России подготовлен к внесению в Правительство Российской Федерации законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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