ПСО «Казань» Равиля Заганшина заплатит почти 900 миллионов рублей по чужому кредиту

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-07T11:32:11+03:00

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6 августа арбитражный суд Татарстана обязал ПСО «Казань», владельцем которого является депутат Госсовета республики Равиль Заганшин, заплатить 897 миллионов рублей по чужому кредиту. Деньги будут направлены в пользу обанкротившегося Татфондбанка.

Отметим, что в декабре 2017 года в суд обратился конкурсный управляющий Татфондбанка. Он просил признать недействительным соглашение о расторжении договора поручительства по кредиту ООО «Урман» между банком и ПСО «Казань».

Компания может обжаловать решение суда.

Напомним, до этого Равиль Зиганшин пытался убедить суд, что подпись на документе, датированным 31 декабря 2015 года, вовсе не его, мол, тогда его вообще не было в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU