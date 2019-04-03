Глава ПСО «Казань» в суде отказался признавать подпись на договоре с Татфондбанком на 897 миллионов рублей
По словам Равиля Зиганшина, в тот день его вообще не было в столице Татарстана
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Арбитражном суде Татарстана глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин не признал свою подпись на договоре поручительства на 897 миллионов рублей с рухнувшим Татфондбанком.
Иск именно на такую сумму в арбитраж подал конкурсный управляющий оскандалившегося банка – Агентство по страхованию вкладов.
Документ, о котором идет речь, датирован 31 декабря 2015 года. Но по словам Зиганшина, в то время его вообще не было в Казани.
Тем не менее была назначена почерковедческая экспертиза. Следующее слушание по иску Агентство по страхованию вкладов к ПСО «Казань» намечено на 13 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU