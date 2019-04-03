Глава ПСО «Казань» в суде отказался признавать подпись на договоре с Татфондбанком на 897 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-03T19:01:47+03:00

По словам Равиля Зиганшина, в тот день его вообще не было в столице Татарстана

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В Арбитражном суде Татарстана глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин не признал свою подпись на договоре поручительства на 897 миллионов рублей с рухнувшим Татфондбанком.

Иск именно на такую сумму в арбитраж подал конкурсный управляющий оскандалившегося банка – Агентство по страхованию вкладов.

Документ, о котором идет речь, датирован 31 декабря 2015 года. Но по словам Зиганшина, в то время его вообще не было в Казани.

Тем не менее была назначена почерковедческая экспертиза. Следующее слушание по иску Агентство по страхованию вкладов к ПСО «Казань» намечено на 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU