День ВДВ-2019 в Йошкар-Оле: статуя на въезде в город «надела» голубой берет

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-02T18:46:28+03:00

Однако в полдень работники коммунальных служб сняли его, воспользовавшись автовышкой

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В пятницу, 2 августа, в День ВДВ-2019 все въезжающие в Йошкар-Олу люди могли видеть статую женщины с караваем, которая «надела» на себя голубой берет. Монумент «Хлеб-соль», расположенный на Сернурском тракте превратили в десантника неизвестные.

Вероятнее всего, берет нужного размера был сшит на заказ и по заранее снятым меркам. Следовательно, к акции готовились не один день. Однако продержался головной убор на статуе недолго – в обед работники коммунальных служб сняли его, воспользовавшись автовышкой.

Так или иначе, а сфотографировать берет на статуе горожане и гости столицы Марий Эл успели.

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ИСТОЧНИК KP.RU