День ВДВ-2019 в Набережных Челнах: сотрудники ГИБДД остановили броневик с десантниками
Этот транспорт, чтобы не было ДТП, в итоге сопроводили за пределы города
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Набережных Челнов
Изменить размер текста:
В пятницу, 2 августа, в День ВДВ-2019 в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД остановили броневик с десантниками. Он двигался по проспекту Чулман.
При этом никаких нарушений правил дорожного движения полицейские не выявили. Да и водитель броневика был трезв и имеет соответствующие права на управление таким транспортом.
Однако броневик все равно был сопровожден за пределы города во избежание возможных ДТП с его участием. Сообщает отдел пропаганды ГИБДД Набережных Челнов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU