СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-02T17:17:18+03:00

Этот транспорт, чтобы не было ДТП, в итоге сопроводили за пределы города

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В пятницу, 2 августа, в День ВДВ-2019 в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД остановили броневик с десантниками. Он двигался по проспекту Чулман.

При этом никаких нарушений правил дорожного движения полицейские не выявили. Да и водитель броневика был трезв и имеет соответствующие права на управление таким транспортом.

Однако броневик все равно был сопровожден за пределы города во избежание возможных ДТП с его участием. Сообщает отдел пропаганды ГИБДД Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU