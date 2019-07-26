2019-07-26T18:30:36+03:00
Общество

Водитель автобуса с татарстанскими туристами, который перевернулся в Башкирии, работал без отдыха

Прокуратура Татарстана выявила у набережночелнинской компании перевозчика нарушения в соблюдении требований законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Набережных Челнах прокуратура в ходе поверки компании перевозчика - ООО «ГК «Альтекс», которой принадлежит перевернувшийся вместе с туристами в Башкирии автобус выявила нарушения.

А именно водитель, которого задержали после аварии, оказывается работал без отдыха. Например, с 17 по 23 июня она находился за рулем 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю. А 12 июля отдыхал меньше положенного на 4 часа.

Надзорный орган также сомневается, что тот самый автобус с туристами проходил плановый техосмотр.

- Указанные нарушения на предприятии не единичны - в ходе проверки были выявлены и иные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда. В адрес генерального директора ООО ГК «Альтекс» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, автобус с туристами из Набережных Челнов перевернулся в Башкирии 14 июля. Шесть человек погибли сразу, также с места ДТП были госпитализированы восемь человек. По факту аварии возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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