Под Казанью четыре дома ЖК «Яшьлек», около которых дольщики живут в палатках, сдадут до конца 2019 года
Власти Татарстана занимаются решением проблем обманутых дольщиков ЖК «Яшльек», который строится в поселке Куюки Пестречинского района. Четыре дома сдадут до конца текущего года. Об этом в четверг, 11 июля, на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Речь идет о домах №1, 2, 3, 4. По домам №13 и 14 у кредиторов планируют выкупить права требований.
Также Галимова отметила, количество обманутых дольщиков в Татарстане - одно из самых минимальных в Приволжском федеральном округе.
Напомним, 9 июля дольщики ЖК «Яшльек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов. Так они планировали привлечь внимание к своей проблеме и получить информацию о продолжении строительства жилья.
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ИСТОЧНИК KP.RU