2019-07-09T12:02:37+03:00
Общество

Под Казанью обманутые дольщики ЖК «Яшьлек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов

Так они решили привлечь внимание к своей проблеме и получить информацию о продолжении строительства жилья
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Казанский репортерФото: Казанский репортер
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Под Казанью около поселка Куюки появился палаточный лагерь. Его организовали обманутые дольщики ЖК «Яшльек», которые ждут своих квартир с конца 2017 года. Однако дома, которые должны были быть построены в рамках программы «Жилье для российской семьи» до сих пор не готовы. В июле 2019 года стройку обещали «разморозить», но никакого намека на это пока нет, сообщает «Казанский репортер».

Дольщики всеми силами пытаются не только привлечь внимание к своей проблеме, но и получить достоверную информацию о продолжении строительства их домов. В палаточном лагере люди собираются жить до тех пор, пока стройка не возобновится.

Напомним, что программа «Жилье для российской семьи» была принята в 2014 году, согласно ней нуждающиеся в жилье и социально незащищенные граждане должны были получить возможность купить квартиры по специальной цене не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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