10 июля в Казани стартует «Культурная среда-2019»
10 июля в столице Татарстана перед театром кукол «Экият» стартует ежегодный проект «Культурная среда».
Раз в неделю там будут проходить различные мастер-классы, поэтические чтения и концерты.
В первый вечер «Культурной среды-2019» всех пришедших будут ждать уроки по изобразительному искусству от художника Халита Миннегалиева, и по декоративно-прикладному творчеству от мастера Александра Степанова. В свою очередь тем, кому по душе интеллектуальные развлечения, смогут попробовать себя на шахматном турнире.
В программе также значится концерт, посвященная Дню семьи, любви и верности, а также интерактивный проект «Живые танцы».
Правда, в случае непогоды мероприятия могут отменить.
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ИСТОЧНИК KP.RU