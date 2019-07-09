Под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-09T16:11:49+03:00

В ближайшие сутки в республике также прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с

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На этой неделе татарстанцем, видимо, не стоит ожидать хорошей погоды. Ненастья в виде дождя и грозы будут властвовать на территории республики минимум до субботы, 13 июля.

Например, в ближайшие сутки в регионе местами прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с (в Казани до 15-18 м/с).

10 июля, в среду, по информации Гидрометцентра Татарстана, в большинстве районов осадки, в том числе и грозы, на востоке региона и вовсе ожидается сильный ливень. При этом днем максимальная температура воздуха будет в пределах от +20 до +25 градусов (в Казани от +22 до +24).

Четверг в Татарстане по погоде не будет отличаться от среды. Все так же ожидаются дожди и грозы с сильным ветром. Температура воздуха днем не изменится.

А в пятницу, 12 июля, дождь в республике будет идти лишь временами, местами превращаясь в сильный ливень. В отдельных районах прогнозируется гроза с ветром в порывах до 15-18 м/с. Похолодания не ожидается.

В субботу, 13 июля, будет все та же погода циклонического типа - дожди и грозы. Но при этом днем будет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU