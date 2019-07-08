С 13 июля в Казани автобусы №10 и №10а будут ходить по-новому
В столице Татарстана схема движения общественного транспорта подвергнется эксперименту.
Так, с 13 июля по-новому будут ходить автобусы №10 и №10а.
Они будут передвигаться по городу по следующей схеме движения: улица Несмелова – улица Краснококшайская – улица Фрунзе.
В обратном направлении: улица Болотникова – улица Краснококшайская – улица Несмелова и далее по прежним маршрутам.
Эксперимент с изменением данных автобусных маршрутов продлится в течение двух месяцев, сообщает комитет по транспорту Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU