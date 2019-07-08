2019-07-08T14:50:50+03:00
Общество

С 13 июля в Казани автобусы №10 и №10а будут ходить по-новому

Изменения в их маршруте будут действовать в течение двух месяцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В столице Татарстана схема движения общественного транспорта подвергнется эксперименту.

Так, с 13 июля по-новому будут ходить автобусы №10 и №10а.

Они будут передвигаться по городу по следующей схеме движения: улица Несмелова – улица Краснококшайская – улица Фрунзе.

В обратном направлении: улица Болотникова – улица Краснококшайская – улица Несмелова и далее по прежним маршрутам.

Эксперимент с изменением данных автобусных маршрутов продлится в течение двух месяцев, сообщает комитет по транспорту Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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