"Ты мне на нервах играешь и смеешься, как обезьяна": В Казани кондуктор пытался вытолкать школьника из автобуса за попытку оплатить проезд через телефон

Очередной скандал, связанный с общественным транспортом, произошел в Казани. На сей раз инцидент произошел в 62-м автобусе. 16-летний школьник попытался оплатить проезд через мобильный телефон. Однако кондуктор в грубой форме отказался принимать оплату через гаджет и потребовал от подростка выйти.

- Давай, выходи! Пока ты не выйдешь, не поедет автобус! - заявил кондуктор.

Школьник попытался объяснить, что у него с собой нет банковской карты, а она привязана к мобильному телефону и он имеет полное право оплачивать проезд таким образом.

- Вы не даете мне оплатить проезд. Сейчас можно оплачивать по картам. Я сто раз уже так делал, - отметил школьник.

За парня начали вступаться и другие пассажиры, попросив у кондуктора принять оплату через телефон. Впрочем, мужчина настаивал на своем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718995" frameborder="0"></iframe> В Казани кондуктор пытался вытолкать школьника из автобуса за попытку оплатить проезд через телефон.соцсети

- Тебя что, обязательно надо взять и выкинуть из автобуса? - задался вопросом кондуктор.

За школьника даже предложили заплатить другие пассажиры, но тот отказался. Кондуктор же продолжал настаивать на том, что оплачивать проезд при помощи мобильника нельзя. На сей раз. в ход пошла история про штрафы и возможное увольнение.

- Ты меня таким образом без зарплаты оставишь. Меня оштрафуют. Ты мне на нервах играешь и смеешься, как обезьяна, - бросил фразу кондуктор.

В итоге, по словам самого школьника, он доехал до нужной остановки так и не заплатив, но вины не чувствует, так как намеревался оплатить проезд и был готов это сделать.

- Это был автобус 62-го маршрута. Во вторник около пяти вечера мы с приятелем сели в него на остановке «Роддом» и поехали в сторону ТЦ «Мега». На протяжении всего пути кондуктор пытался выкинуть меня из автобуса. Отказавшись принять у меня оплату с помощью телефона, а наличных у меня не было, он взял транспортную карту моего друга, который уже заплатил за себя, но повторная оплата не прошла. Тогда он заблокировал свой терминал, скорее всего, нажав по незнанию не на ту кнопку, и обвинил в этом меня. В итоге я все-таки доехал до нужной остановки, получается, бесплатно, но ведь я хотел заплатить! - цитирует школьника "Вечерняя Казань".

В соцсетях данный инцидент принялись живо обсуждать. По словам казанцев, количество инцидентов с оплатой проезда в последнее время возросло. В первую очередь, из-за того, что кондукторам не объясняют, как пользоваться аппаратами:

"Из-за таких страдают нормальные люди. Ну если ты выдал обезьяне гранату, потрудись объяснить как она работает"

"Они специально так делают! Им выгоднее принимать оплату наличными. Хотя уже неделю во всех автобусах можно смело картой оплачивать"

Отметим, что нашлись и те, кто встал на защиту кондуктора. В частности, эти интернет-пользователи заявили, что если собираешься пользоваться общественным транспортом, то можно и взять с собой мелочь или хотя бы сто рублей. Тогда таких конфликтов можно было бы и избежать.