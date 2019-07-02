Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи Татарстана
В Татарстане очередные кадровые сдвиги в региональном Минсвязи. Так, согласно постановлению премьер-министра региона Алексея Песошина, свой пост первого замглавы ведомства покинул Дмитрий Вандюков.
Известно, что он не работает уже с 29 июня. При этом расторгнуть отношения с Минсвязи Татарстана на этом уровне – это инициатива самого Дмитрия Вандюкова. Где он продолжит свою карьеру, пока не сообщается.
Напомним, не так давно сменился и сам глава данного ведомства. Вместо Романа Шайхутдинова этот пост занял, ранее возглавлявший Исполком Альметьевского района Татарстана Айрат Хайруллин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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