2019-07-02T15:34:24+03:00
Общество

Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи Татарстана

Об этом гласит постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mic.tatarstan.ruФото: mic.tatarstan.ru
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В Татарстане очередные кадровые сдвиги в региональном Минсвязи. Так, согласно постановлению премьер-министра региона Алексея Песошина, свой пост первого замглавы ведомства покинул Дмитрий Вандюков.

Известно, что он не работает уже с 29 июня. При этом расторгнуть отношения с Минсвязи Татарстана на этом уровне – это инициатива самого Дмитрия Вандюкова. Где он продолжит свою карьеру, пока не сообщается.

Напомним, не так давно сменился и сам глава данного ведомства. Вместо Романа Шайхутдинова этот пост занял, ранее возглавлявший Исполком Альметьевского района Татарстана Айрат Хайруллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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