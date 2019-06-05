Глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов официально покидает свой пост

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-05T11:38:07+03:00

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В эту среду, 5 июня, президент Татарстана Рустам Миннихнов подписал указ о назначении нового министра информатизации и связи республики. Согласно документу, им стал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

А теперь уже экс-глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов становится заместителем премьер-министра республики Алексея Песошина.

Кроме того, указом Рустама Минниханова устанавливается, что отныне у премьер-министра Татарстана будет девять заместителей, в том числе первый.

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ИСТОЧНИК KP.RU