2019-06-05T11:38:07+03:00
Общество

Глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов официально покидает свой пост

Вместо него президент республики Рустам Минниханов назначил главу Альметьевского района
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mic.tatarstan.ruФото: mic.tatarstan.ru
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В эту среду, 5 июня, президент Татарстана Рустам Миннихнов подписал указ о назначении нового министра информатизации и связи республики. Согласно документу, им стал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

А теперь уже экс-глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов становится заместителем премьер-министра республики Алексея Песошина.

Кроме того, указом Рустама Минниханова устанавливается, что отныне у премьер-министра Татарстана будет девять заместителей, в том числе первый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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