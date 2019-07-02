В Казани на трансформаторной подстанции от удара током погиб электрик
Несчастный случай произошел в столице Татарстана на улице Короленко. В понедельник, 1 июля, в один из дворов для проведения планового ремонта приехали сотрудники Казанских электрических сетей. Один из электриков во время осмотра трансформаторной подстанции получил удар током и скончался на месте.
Во время ЧП произошел скачок электроэнергии и в ближайших домах вырубило свет.
Приехавшие на место трагедии медики не смогли помочь мужчине, им осталось только констатировать его смерть.
По каким причинам произошла трагедия, будут разбираться в правоохранительных органах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане сантехник насмерть отравился газом, когда залез в канализационный колодец
Его двух коллег увезли в больницу (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»