2019-07-02T17:48:40+03:00
Происшествия

В Казани на трансформаторной подстанции от удара током погиб электрик

Во время ЧП в ближайших домах вырубило свет
Лика ИСАЕВА
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Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несчастный случай произошел в столице Татарстана на улице Короленко. В понедельник, 1 июля, в один из дворов для проведения планового ремонта приехали сотрудники Казанских электрических сетей. Один из электриков во время осмотра трансформаторной подстанции получил удар током и скончался на месте.

Во время ЧП произошел скачок электроэнергии и в ближайших домах вырубило свет.

Приехавшие на место трагедии медики не смогли помочь мужчине, им осталось только констатировать его смерть.

По каким причинам произошла трагедия, будут разбираться в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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