2019-07-02T16:58:15+03:00
Происшествия

В Татарстане сантехник насмерть отравился газом, когда залез в канализационный колодец

Его двух коллег увезли в больницу [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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2 июля, в 11.36 на улице Березовой у дома №8 в деревне Званка Пестречинского района два сантехника спустились в канализационный колодец для проведения ремонта и потеряли сознание.

Когда на место ЧП приехали специалисты дежурной смены Казанского ПСО, то они обнаружили, пострадавших внутри, а также их коллегу, лежащего рядом с открытым люком.

- Очевидцы рассказали, что во время проведения ремонтных работ в колодце с запорной арматурой скважины получили отравление предположительно углекислым газом трое рабочих, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сначала в колодец глубиной три метра, диаметром 1,5 метра спустился 29-летний мужчина. Он потерял сознание, и его товарищ бросился на помощь. Спустившись вниз, он также потерял сознание.

Тогда собравшиеся на месте коллеги решили на веревках спустить за ними третьего сантехника. Но после того, как он также почувствовал себя плохо, его поспешили вытащить обратно.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Спасатели с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания и спасательной веревки извлекли из колодца двух человек и передали медикам ЦРБ Пестречинского района, - рассказали в МЧС Татарстана. - В течение 35 минут медики боролись за жизнь 29-летнего мужчины, но, к сожалению, погиб, не приходя в сознание.

Двое пострадавших - 32-летний и 36-летний, были доставлены в Горбольницу №7 Казани.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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