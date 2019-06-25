В Казани из-за частых ДТП на улице Чистопольская скорость транспорта ограничили до 40 км/ч

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-25T15:31:33+03:00

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На ряде участков улицы Чистопольская в Казани скорость транспорта ограничили с 60 до 40 км/ч. Это было сделано из-за высокой концентрации на них ДТП. Так, что проезжая там, автомобилистам стоит быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

При этом еще в этом году в Татарстане на трассе М-7 «Волга» увеличили максимально разрешенную скорость до 110 км/ч. Правда, также на ряде участков - с 886 по 896 километры в Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах.

С такой скоростью там можно передвигаться лишь легковушкам и то только с 1 мая по 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU