В Казани полицейские нашли девочку, ушедшую за кормом для кошки
Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, полицейские обнаружили пропавшую 20 июня в Приволжском районе столицы Татарстана 11-летнюю Софию Рзаеву. Напомним, что школьницу отправили вечером в магазин за кормом для домашней любимицы - кошки. Девочка отправилась туда, но домой не вернулась. Отключен был и ее телефон.
Пропавшего ребенка вместе с сотрудниками полиции разыскивали волонтеры общественной организации "Лиза Арлет".
В тот вечер девочка ушла из дома в желтом платье и бежевых сандалях.
Появилось сообщение, что девочку обнаружили. Место ее нахождения не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU
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