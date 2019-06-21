В Казани полицейские нашли девочку, ушедшую за кормом для кошки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-21T12:45:14+03:00

Где она находилась, не сообщается

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Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, полицейские обнаружили пропавшую 20 июня в Приволжском районе столицы Татарстана 11-летнюю Софию Рзаеву. Напомним, что школьницу отправили вечером в магазин за кормом для домашней любимицы - кошки. Девочка отправилась туда, но домой не вернулась. Отключен был и ее телефон.

Пропавшего ребенка вместе с сотрудниками полиции разыскивали волонтеры общественной организации "Лиза Арлет".

В тот вечер девочка ушла из дома в желтом платье и бежевых сандалях.

Появилось сообщение, что девочку обнаружили. Место ее нахождения не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU