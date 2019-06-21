В Казани разыскивают 11-летнюю школьницу, ушедшую за кормом для кошки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T11:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в столице Татарстана. 11-летнюю Софию Рзаеву отправили вечером в магазин, нужно было купить корм для домашней любимицы - кошки. Девочка отправилась туда, но домой не вернулась. Отключен и ее телефон.

Теперь пропавшего ребенка разыскивают сотрудники полиции и волонтеры "Лиза Арлет".

Приметы пропавшей Софии:

Рост 130-140 сантиметров, длинные русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавого телосложения.

В тот вечер девочка ушла из дома в желтом платье и бежевых сандалях.

Все, кто ее видел, могут позвонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU