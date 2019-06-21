2019-06-21T11:49:26+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают 11-летнюю школьницу, ушедшую за кормом для кошки

Телефон девочки недоступен с 20 июня
Лика ИСАЕВА
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Девочку ищут родители, полицейские и волонтерыДевочку ищут родители, полицейские и волонтерыФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в столице Татарстана. 11-летнюю Софию Рзаеву отправили вечером в магазин, нужно было купить корм для домашней любимицы - кошки. Девочка отправилась туда, но домой не вернулась. Отключен и ее телефон.

Теперь пропавшего ребенка разыскивают сотрудники полиции и волонтеры "Лиза Арлет".

Приметы пропавшей Софии:

Рост 130-140 сантиметров, длинные русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавого телосложения.

В тот вечер девочка ушла из дома в желтом платье и бежевых сандалях.

Все, кто ее видел, могут позвонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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