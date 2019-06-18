Экс-главу Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова не отпустили под залог в миллион рублей
Вахитовский районный суд Казани рассмотрел ходатайство адвоката экс-главы Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова.
Защита подозреваемого в деле о крупной взятке при строительстве музыкального фонтана в Бугульме просила отменить постановление о домашнем аресте. В свою очередь следователь просил напротив - продлить арест.
Адвокат предлагал избрать для Касымова меру пресечения в виде залога. Предлагалась сумма в один миллион рублей. Но суд, рассмотрев это ходатайство, поддержал все же представителя следствия - Ильдусу Касымову продлили домашний арест до 11 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU