2019-06-18T16:06:38+03:00
Происшествия

Экс-главу Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова не отпустили под залог в миллион рублей

Суд продлил фигуранту уголовного дела о взятке домашний арест до 11 августа
Лика ИСАЕВА
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Депутата подозревают в том, что он требовал "откат" при строительстве в Бугульме музыкального фонтана.Депутата подозревают в том, что он требовал "откат" при строительстве в Бугульме музыкального фонтана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вахитовский районный суд Казани рассмотрел ходатайство адвоката экс-главы Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова.

Защита подозреваемого в деле о крупной взятке при строительстве музыкального фонтана в Бугульме просила отменить постановление о домашнем аресте. В свою очередь следователь просил напротив - продлить арест.

Адвокат предлагал избрать для Касымова меру пресечения в виде залога. Предлагалась сумма в один миллион рублей. Но суд, рассмотрев это ходатайство, поддержал все же представителя следствия - Ильдусу Касымову продлили домашний арест до 11 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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