В Казани из-за дела о фонтане суд отправил экс-мэра Бугульмы под домашний арест
В Казани прошло судебное заседание об избрании меры пресечения для 63-летнего Ильдуса Касымова. Бывшего мэра Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
По мнению следствия, в 2014 году Касымов, занимая пост мэра Бугульмы, за получение контракта на строительство музыкального фонтана стоимостью 25 миллионов рублей получил "откат" в 2,7 миллионов рублей.
Вины Ильдус Касымов за собой не признает.
Следователь в Советском районном суде Казани ходатайствовал о заключении депутата под стражу на время расследования уголовного дела, но судья принял другое решение - отправить Касымова под домашний арест до 22 июня 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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