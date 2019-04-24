2019-04-24T15:42:28+03:00
Происшествия

В Казани из-за дела о фонтане суд отправил экс-мэра Бугульмы под домашний арест

Ныне депутата Госсовета Татарстана - Ильдуса Касымова, подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани прошло судебное заседание об избрании меры пресечения для 63-летнего Ильдуса Касымова. Бывшего мэра Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

По мнению следствия, в 2014 году Касымов, занимая пост мэра Бугульмы, за получение контракта на строительство музыкального фонтана стоимостью 25 миллионов рублей получил "откат" в 2,7 миллионов рублей.

Вины Ильдус Касымов за собой не признает.

Следователь в Советском районном суде Казани ходатайствовал о заключении депутата под стражу на время расследования уголовного дела, но судья принял другое решение - отправить Касымова под домашний арест до 22 июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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