В Марий Эл ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-17T14:50:16+03:00

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Накануне ночью – в 0.30, в поселке Визимьяры Килемарского района на улице Горького не установленный автомобиль совершил наезд на 61-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка получила различнеы травмы и была госпитализирована.

Водитель же, который ее сбил, в нарушение правил дорожного движения с места ДТП поспешил скрыться.

- По предварительным данным, он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего совершил наезд, - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU