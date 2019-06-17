В Марий Эл ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
Накануне ночью – в 0.30, в поселке Визимьяры Килемарского района на улице Горького не установленный автомобиль совершил наезд на 61-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка получила различнеы травмы и была госпитализирована.
Водитель же, который ее сбил, в нарушение правил дорожного движения с места ДТП поспешил скрыться.
- По предварительным данным, он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего совершил наезд, - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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