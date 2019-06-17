В Казани после погони задержали водителя без прав
Поздно вечером 14 июня, в пятницу, патрульный экипаж ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани предложил водителю ВАЗ-2114 остановиться - легковушка была затонирована не по ГОСТу. Но водитель проигнорировал требование об остановке, и началась погоня. Легковушку вскоре заблокировали, но водитель попытался скрыться среди частных домов, но его быстро догнали инспектора ДПС.
В Казани после погони задержали водителя без прав.
Выяснилось, что на "четырнадцатой" были установлены подложные государственные регистрационные номера, а сам водитель 19-летний водитель вовсе не имел права садиться за руль.
В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям "Управление автомобилем без водительского удостоверения", "Отсутствие полиса ОСАГО",
"Управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками" и "Тонировка стёкол в нарушение Технического Регламента".
Пока водителя по подозрению в угоне автомобиля отправили в отдел полиции, "четырнадцатую" увезли на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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