2019-06-17T13:03:04+03:00
Происшествия

В Казани после погони задержали водителя без прав

Мужчина, которого заподозрили в угоне, доставлен в отдел полиции [видео]
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль задержали после погониАвтомобиль задержали после погониФото: Из материалов пресс-службы
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Поздно вечером 14 июня, в пятницу, патрульный экипаж ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани предложил водителю ВАЗ-2114 остановиться - легковушка была затонирована не по ГОСТу. Но водитель проигнорировал требование об остановке, и началась погоня. Легковушку вскоре заблокировали, но водитель попытался скрыться среди частных домов, но его быстро догнали инспектора ДПС.

В Казани после погони задержали водителя без прав.

Выяснилось, что на "четырнадцатой" были установлены подложные государственные регистрационные номера, а сам водитель 19-летний водитель вовсе не имел права садиться за руль.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям "Управление автомобилем без водительского удостоверения", "Отсутствие полиса ОСАГО",

"Управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками" и "Тонировка стёкол в нарушение Технического Регламента".

Пока водителя по подозрению в угоне автомобиля отправили в отдел полиции, "четырнадцатую" увезли на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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