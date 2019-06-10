В Татарстане во время Сабантуя-2019 бревно для боя подушками упало на 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-10T17:11:49+03:00

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ЧП произошло в воскресенье, 9 июня, в деревне Верхний Такермень Мензелинского района республики на праздновании Сабантуя-2019. Как сообщают очевидцы, во время детских игр на майдане, когда школьники просто бегали по бревну, установленному для традиционного боя подушками, примерно в 16.00 то самое бревно упало с подставки на 8-летнего мальчика.

С травмами головы и живота ребенок был госпитализирован.

Полиция выясняет причины происшествия в рамках доследственной проверки по факту травмирования ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU