В Лениногорске во время Сабантуя-2019 на женщину с трехлетним ребенком упал шест канатоходца

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-10T16:26:18+03:00

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ЧП произошло в Лениногорске на городском майдане 9 июня во время празднования Сабантуя. По предварительным данным, во время выступления канатоходцев произошло ЧП - из рук артиста на головы матери и ее трехлетнего ребенка упал тяжелый шест, которым он поддерживал баланс.

В результате этого ЧП ребенок госпитализирован в ДРКБ. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сама женщина получила перелом руки. Очевидцы происшествия, которых уже разыскала мать, отмечают, что скамейки для зрителей были установлены слишком близко к канатам.

По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU