Хедлайнером Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах станет группа MBAND

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-10T19:59:33+03:00

Они исполнят свои хиты, среди которых «Она вернётся», «Дай мне» и «Невыносимая» Фото: Елена БАТАЛИНА

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29 июня в Набережных Челнах отметят День молодежи-2019. Гуляния пройдут на майдане парка «Прибрежный». Стало известно, что хедлайнером концертной программы станет российская поп-группа MBAND. Она исполнит свои хиты, среди которых «Она вернётся», «Дай мне» и «Невыносимая».

Напомним, из-за празднования Дня молодежи-2019 в татарстанском автограде перекроют несколько улиц. В частности, с 15.00 до 22.10 для транспорта будут не доступны проспект Хасана Туфана в обоих направлениях и участок улицы Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

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ИСТОЧНИК KP.RU