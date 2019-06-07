29 июня из-за Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах перекроют несколько улиц
Ограничения на движения транспорта будут действовать до позднего вечера
В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях
Изменить размер текста:
29 июня в Набережных Челнах отметят День молодежи-2019. Праздничные мероприятия пройдут на майдане парка Прибрежный. В этот день с 15.00 до 22.10 на дорогах города будет введено временное ограничение движения транспорта, сообщает мэрия татарстанского автограда.
В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях и участок улицы Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»