29 июня из-за Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-07T19:54:35+03:00

В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях

Ограничения на движения транспорта будут действовать до позднего вечера

Изменить размер текста: A A

29 июня в Набережных Челнах отметят День молодежи-2019. Праздничные мероприятия пройдут на майдане парка Прибрежный. В этот день с 15.00 до 22.10 на дорогах города будет введено временное ограничение движения транспорта, сообщает мэрия татарстанского автограда.

В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях и участок улицы Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU