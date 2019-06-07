2019-06-07T19:54:35+03:00
Общество

29 июня из-за Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах перекроют несколько улиц

Ограничения на движения транспорта будут действовать до позднего вечера
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направленияхВ частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях
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29 июня в Набережных Челнах отметят День молодежи-2019. Праздничные мероприятия пройдут на майдане парка Прибрежный. В этот день с 15.00 до 22.10 на дорогах города будет введено временное ограничение движения транспорта, сообщает мэрия татарстанского автограда.

В частности, перекрыт будет проспект Хасана Туфана в обоих направлениях и участок улицы Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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