«Футболом жги сердца людей»: игроки «Волги» сыграют в футболках с изображением Пушкина

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-30T18:19:56+03:00

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6 июня со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина исполняется 220 лет. Футболисты ульяновской «Волги» решили своеобразно отпраздновать юбилей автора «Евгения Онегина». На заключительный матч сезона против нижнекамского «Нефтехимика» игроки ульяновской команды выйдут в футболках с изображением Пушкина.

Поэт будет изображен с шарфом «Волги» и мячом в руках, а на спине у игроков будет красоваться перефразированная цитата одного из стихотворений классика: «Футболом жги сердца людей».

Отметим, что это уже не первый случай, когда «Волга» меняет дизайн формы и наносит на свои футболки фотографию известного человека.

Так, 22 апреля на матч против «Челябинска» ульяновские футболисты вышли в футболках с изображением Ленина. Таким образом в команде решили отметить 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича.

К слову, с Лениным на форме «Волге» удалось выиграть. Поможет ли Пушкин завершить сезон победой, узнаем уже 4 июня. Именно в этот день «Волга» и «Нефтехимик» сразятся в Нижнекамске.

ИСТОЧНИК KP.RU