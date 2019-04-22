Футболисты ульяновской "Волги" сыграют в футболках с изображением Ленина

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-22T13:50:17+03:00

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Сегодня отмечается 149-я годовщина со Дня рождения Владимира Ленина. Футболисты ульяновской "Волги" решили по-своему отметить столь памятную дату. На сегодняшний матч с "Челябинском" футболисты выйдут в специальных футболках с изображением Ленина.

При этом, регулярно играть в подобной форме игроки "Волги" не будут. Акция будет разовой. после матча футболки с Владимиром Ильичом будут проданы.

Фото: ФК "Волга".

- В этих футболках игроки "Волги" проведут единственный матч, затем их обладателем может стать любой желающий. 21 майка полевого игрока будет продана на специальном аукционе, а вырученные деньги ФК "Волга" направит в благотворительный фонд "Дари добро", - отметили в пресс-службе ульяновского клуба.

Отметим, что поучаствовать в аукционе может любой желающий. Для этого надо стать подписчиком официальной группы "Волги" в "ВКонтакте" и предложить самую высокую цену за футболку. Аукцион продлится до 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU