Футболисты ульяновской "Волги" сыграют в футболках с изображением Ленина
Сегодня отмечается 149-я годовщина со Дня рождения Владимира Ленина. Футболисты ульяновской "Волги" решили по-своему отметить столь памятную дату. На сегодняшний матч с "Челябинском" футболисты выйдут в специальных футболках с изображением Ленина.
При этом, регулярно играть в подобной форме игроки "Волги" не будут. Акция будет разовой. после матча футболки с Владимиром Ильичом будут проданы.
Фото: ФК "Волга".
- В этих футболках игроки "Волги" проведут единственный матч, затем их обладателем может стать любой желающий. 21 майка полевого игрока будет продана на специальном аукционе, а вырученные деньги ФК "Волга" направит в благотворительный фонд "Дари добро", - отметили в пресс-службе ульяновского клуба.
Отметим, что поучаствовать в аукционе может любой желающий. Для этого надо стать подписчиком официальной группы "Волги" в "ВКонтакте" и предложить самую высокую цену за футболку. Аукцион продлится до 23 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU