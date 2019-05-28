В Казани перекроют движение транспорта по улицам Годовикова и Симонова

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-28T16:39:49+03:00

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Очередная неприятная новость для автомобилистов Казани. В городе перекроют движение транспорта еще по двум улицам - Годовикова и Симонова.

Так, согласно распоряжению Исполкома столицы Татарстана, до 30 июня для проезда не будет доступен участок на улице Годовикова на участке от улицы Симонова до улицы Максимова, а также и на самой улице Симонова - от улицы Ленинградская до улицы Годовикова.

При этом Симонова также перекроют и с 1 июля вплоть до 20 августа на участке от улицы Чапаева до улицы Ленинградская.

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ИСТОЧНИК KP.RU