В Казани перекроют движение транспорта по улицам Годовикова и Симонова
Очередная неприятная новость для автомобилистов Казани. В городе перекроют движение транспорта еще по двум улицам - Годовикова и Симонова.
Так, согласно распоряжению Исполкома столицы Татарстана, до 30 июня для проезда не будет доступен участок на улице Годовикова на участке от улицы Симонова до улицы Максимова, а также и на самой улице Симонова - от улицы Ленинградская до улицы Годовикова.
При этом Симонова также перекроют и с 1 июля вплоть до 20 августа на участке от улицы Чапаева до улицы Ленинградская.
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Ограничение движение транспорта действует на определенных участках (подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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