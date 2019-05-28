До 31 июля в Казани из-за ремонта перекрыли девять улиц

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-28T12:28:03+03:00

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В столице Татарстана дорожники повсеместно приступили к ремонту проезжей части. Так, согласно распоряжениям городского Исполкома, до 31 июля из-за данных работ перекрыто движение на девяти улицах.

А именно для автомобилистов недоступной стала улица Дубравная на участке от дома №13 до улицы Рихарда Зорге.

Также проезд закрыт:

- по улице Батыршина - от улицы Кулахметова до улицы Галимджана Баруди;

- по улице Красного Химика - от улицы Урицкого до дома №6 на улице Красного Химика;

- по улице Кызыл Армейская - от дома №2 до улицы Красного Химика;

- по улице Гагарина - от улицы Хасана Туфана до проспекта Ибрагимова;

- по улице Горсоветская - от улицы Декабристов до улицы Поперечно-Базарная;

- по улице Яруллина - от улицы Горсоветская до улицы Мулланура Вахитова;

- по улице 2-я Юго-Западная - от улицы Мулланура Вахитова до улицы Лушникова;

- по улице Лушникова - от улицы Декабристов до улицы 2-я Юго-Западная.

ИСТОЧНИК KP.RU