До 31 июля в Казани из-за ремонта перекрыли девять улиц
В столице Татарстана дорожники повсеместно приступили к ремонту проезжей части. Так, согласно распоряжениям городского Исполкома, до 31 июля из-за данных работ перекрыто движение на девяти улицах.
А именно для автомобилистов недоступной стала улица Дубравная на участке от дома №13 до улицы Рихарда Зорге.
Также проезд закрыт:
- по улице Батыршина - от улицы Кулахметова до улицы Галимджана Баруди;
- по улице Красного Химика - от улицы Урицкого до дома №6 на улице Красного Химика;
- по улице Кызыл Армейская - от дома №2 до улицы Красного Химика;
- по улице Гагарина - от улицы Хасана Туфана до проспекта Ибрагимова;
- по улице Горсоветская - от улицы Декабристов до улицы Поперечно-Базарная;
- по улице Яруллина - от улицы Горсоветская до улицы Мулланура Вахитова;
- по улице 2-я Юго-Западная - от улицы Мулланура Вахитова до улицы Лушникова;
- по улице Лушникова - от улицы Декабристов до улицы 2-я Юго-Западная.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»